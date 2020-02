Ritardi ma situazione sotto controllo alla stazione di Piacenza

La notizia del treno deragliato questa mattina, 6 gennaio, a Ospedaletto Lodigiano (tra Piacenza e Lodi) ha da subito messo in allarme i numerosi pendolari piacentini diretti verso Milano: per loro fortuna i treni non hanno subito eccessivi ritardi. I convogli per Milano, infatti, hanno fatto registrare massimo 15 minuti di ritardo. “Se la situazione dovesse peggiorare con il trascorrere delle ore – hanno informato gli addetti di Trenitalia e Trenord – sono pronti diversi servizi sostitutivi, come pullman e corriere, che attendono in piazzale Marconi”.

