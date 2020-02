Paura nell’area logistica, operaio precipita da un’altezza di tre metri. In codice rosso all’ospedale

Grave infortunio sul lavoro oggi a Castel San Giovanni all’interno dell’area logistica. Un uomo, un cinquantenne italiano, ha riportato gravi ferite e contusioni dopo una caduta dal cassone di un camion. Il ferito è precipitato da un’altezza di circa tre metri, riportando traumi alla schiena e agli arti inferiori. Inizialmente, viste le condizioni, si è optato per l’invio sul posto dell’elisoccorso decollato da Parma ma dopo le cure prestate dagli uomini del 118 di Castel San Giovanni e il conseguente miglioramento, è stato sufficiente condurre il 50enne all’ospedale di Piacenza: le sue condizioni sono state giudicate serie, ma fortunatamente tali da non far temere per la sua vita. Sul posto anche i carabinieri di Sarmato e Castel San Giovanni.

