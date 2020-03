Parcheggi gratuiti a Castel San Giovanni. Sosta libera fino al 25 marzo

I cartelli sono apparsi su tutti i parcometri: “Sosta a pagamento sospesa”. Scattano i posteggi gratis a Castel San Giovanni. Per i prossimi dieci giorni il provvedimento riguarderà 188 posti auto che si trovano lungo corso Matteotti, piazzetta Rocca (dietro il palazzo comunale dove ha sede la Polizia locale), via Calvi, piazzale Carona (l’intero parcheggio in ingresso alla città sulla destra per chi proviene da Piacenza), via XXV Aprile e via Edmondo De Amicis.

Il provvedimento è stato preso dal Comune data la straordinarietà della situazione attuale legata all’emergenza coronavirus e resterà in vigore fino a mercoledì 25 marzo.

