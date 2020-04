Scossa di terremoto in Alta Valnure: magnitudo 3.5, epicentro a Ferriere

Avvertito anche in Valtrebbia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera, mercoledì 15 aprile, nel Piacentino. Epicentro del sisma, avvertito poco dopo le 22, l’Alta Valnure, a sei chilometri a ovest di Ferriere per la precisione. Gli strumenti forniscono un dato di magnitudo pari a 3.5, registrato a 4 chilometri di profondità. Il movimento tellurico è stato avvertito anche in Valtrebbia e tanti cittadini hanno segnalato la scossa anche attraverso i canali social. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.