Abbandonata in via XXI Aprile: “Peppa sta bene, ora aspetta una famiglia”

Tra dieci giorni Peppa – così l’hanno battezzata al canile – potrà essere adottata. Lo fa sapere la vicesindaca Elena Baio intervenendo sul caso della cagnolina abbandonata in via XXI Aprile e salvata dalle guardie giurate di Metronotte.

Da lunedì Peppa, esemplare di taglia media di circa un anno, si trova al canile municipale dove è stata visitata e rifocillata. Purtroppo l’emergenza Coronavirus rischia di avere effetti spiacevoli anche sugli amici a quattro zampe. Ed è per questo che Baio torna a ribadire che il Comune, in sinergia con diverse associazioni del territorio, ha messo in campo diversi percorsi per la gestione degli animali in questo momento di difficoltà. “Posso comprendere che nelle famiglie vi siano problemi di gestione dell’animale, ma l’abbandono non è mai la soluzione. Ribadisco il mio invito a chiamare nel caso di bisogno. Peppa ora sta bene. Ed entro una decina di giorni diventerà a tutti gli effetti adottabile, così come tutti gli altri cani messi su Facebook, Instagram e sito del Comune”.