Troppi clienti all’interno e all’esterno, negozio rischia la chiusura

Un negozio di alimentari in via Roma rischia la chiusura forzata da parte della prefettura. Gli agenti di polizia hanno infatti trovato una decina di persone all’interno e all’esterno del locale, in evidente condizione di assembramento nonostante le norme anti-Covid. Il fatto è avvenuto ieri, 21 aprile, intorno a mezzogiorno. L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso necessario in seguito al mancato rispetto del distanziamento sociale.

