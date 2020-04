Precipita in un fossato profondo quattro metri, ritrovato dopo un’ora

Ha trascorso oltre un’ora all’interno di un fossato a margine della carreggiata in strada Larzano, nel comune di Rivergaro, prima che i soccorsi potessero individuarlo e quindi soccorrerlo. E’ accaduto oggi pomeriggio nella piccola frazione trebbiense: per cause da accertare, un uomo di 86 anni è precipitato nel canale profondo circa 4 metri riportando gravi ferite al capo e al costato. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Dopo le prime cure prestate sul posto dagli uomini del 118 e della Pubblica Assistenza Sant’Agata, l’anziano è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Piacenza.

