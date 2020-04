Cinque sonde ecografiche da 20mila euro donate da Capitelli all’ospedale

Proseguono gli aiuti agli ospedali del nostro territorio: martedì 28 aprile, Angelo Capitelli, presidente dell’omonima azienda, ha consegnato ad Angelo Benedetti, primario del reparto di rianimazione dell’ospedale di Castel San Giovanni, una fornitura di sonde wireless con relative strumentazioni di supporto.

Il progetto è stato finanziato da una donazione di 20mila euro e rende immediatamente disponibili cinque sonde ecografiche dotate di avanzata tecnologia wireless, che saranno di supporto alle terapie di eccellenza applicate presso il nosocomio di Castel San Giovanni. “Tutto il personale degli ospedali, da chi si occupa delle pulizie fino ai primari di reparto, sta rischiando la propria vita per noi. Abbiamo sentito l’esigenza di mostrare la nostra gratitudine offrendo strumenti tecnologici in grado di semplificare il lavoro dei nostri operatori sanitari in una fase tanto delicata” – ha commentato Capitelli.