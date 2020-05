Ferriere, Cantamaggio casa per casa: la storica iniziativa viaggia in auto

Le tradizioni vanno rispettate, anche in tempo di Coronavirus. A Ferriere il mese di maggio si è aperto anche quest’anno con la storica inziativa del Cantamaggio. Quest’anno il canto del maggio è stato diffuso da un altoparlante dai finestrini della Panda di Celso Calamari ed Alessandro Mainardi. Erano in due, a debita distanza e con tutte le precauzioni del caso, ma in rappresentanza di tutti i maggianti con cappello di paglia e foulard al collo che ogni anno erano soliti radunarsi e raggiungere le frazioni per dare il benvenuto a maggio. Si canterà ancora e ancora si brinderà con un buon bicchiere di vino. Ora più importante è la salute. È l’augurio del Cantamaggio di quest’anno.

