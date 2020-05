Dominicano accoltella salernitano per gelosia: polizia in via S.Bartolomeo

Un ferito lieve al pronto soccorso e un uomo condotto in questura e che rischia una denuncia per lesioni aggravate dopo aver inferto una coltellata ad un braccio al rivale.

E’ il bilancio del grave episodio registratosi questa sera, intorno alle 19,30, in via San Bartolomeo. Ad affrontarsi un dominicano di 41 anni e un salernitano di 59: stando alle ricostruzioni, il sudamericano, dopo una lite piuttosto accesa, avrebbe estratto un coltellino svizzero e successivamente colpito il campano, ferendolo in maniera lieve. Alla base del diverbio sfociato in violenza, una questione di gelosia che ha fatto scaldare gli animi. A raffreddarli ci hanno pensato due volanti di polizia e una pattuglia in borghese giunta sul posto. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza per le cure del caso, l’aggressore in questura per gli accertamenti di rito.

