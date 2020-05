Centomila euro in eredità al canile di Piacenza: “Un atto d’amore”

Ammonta a circa centomila euro il valore della donazione di Imeria Schenardi al canile municipale di Piacenza. Nei giorni scorsi il lascito della cittadina deceduta è stato formalmente accettato dalla Giunta Barbieri: la somma – composta da 40mila euro in contanti più alcune proprietà immobiliari – sarà destinata a un progetto per gli amici a quattro zampe in difficoltà. Il vicesindaco Elena Baio ha definito questo gesto “un atto d’amore, dicendosi poi intenzionata a intitolare la struttura alla donna.

