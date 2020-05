Perde il controllo e viene sbalzato dall’abitacolo: gravissimo un camionista

Sono molto gravi le condizioni del camionista che nel tardo pomeriggio di martedì 19 maggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale in autostrada A21, all’altezza di Rottofreno. Per causa ancora da chiarire l’uomo ha perso il controllo del mezzo, che nel ribaltarsi ha bloccato la circolazione. Nel violento impatto l’autista è stato sbalzato dall’abitacolo, rimediando ferite molto serie. Sul posto, oltre al 118, alla Croce Rossa e ai vigili del fuoco, è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Parma. Pesanti i disagi alla circolazione, con l’autostrada che è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso.

