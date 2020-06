Buche nell’area ex Unicem, l’assessore: “Nuove piante dopo l’estate”

“La ripiantumazione degli alberi nell’area ex Unicem verrà eseguita dopo l’estate, nel periodo di settembre”. Lo comunica l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi, replicando così alle segnalazioni di alcuni residenti della Baia del Re. Nel parco di via Macellari, infatti, ci sono diverse buche – profonde anche mezzo metro – in corrispondenza dei tronchi sradicati per malattia o instabilità. “L’opera di messa a dimora delle nuove piante – spiega l’assessore – è prevista all’interno di un piano di manutenzione in procedura di affidamento, a seguito di una variazione di bilancio dal valore complessivo di circa 60mila euro”.

