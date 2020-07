Dopo la “tregua” nel lockdown, riecco i furti in appartamento: triplo colpo alla Besurica

Triplo colpo messo a segno alla Besurica. Dopo la “tregua” concessa nei mesi di lockdown, i ladri sono tornati in azione: tre residenti del quartiere si sono trovati le proprie abitazioni svaligiate. I furti sono avvenuti giovedì mattina, a pochi minuti di distanza, ai danni delle villette a schiera in via Marzioli. “I malviventi hanno forzato il cancelletto e scassinato la serratura in maniera chirurgica – spiega il proprietario di casa – utilizzando lo stesso modus operandi anche per i miei vicini. Secondo me, ci tenevano d’occhio già da un po’ di tempo”.

