Da stasera la tangenziale sud chiusa di notte per lavori di riasfaltatura

A partire da stasera (6 luglio) la tangenziale sud di Piacenza, nel tratto tra la statale 45 e la rotonda con via Turati, chiude di notte per lavori di manutenzione stradale. Si tratta di opere di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione.

I lavori comportano la chiusura al traffico del tratto interessato dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo, da lunedì 6 luglio a sabato 1° agosto (ad esclusione delle notti comprese fra sabato/domenica e domenica/lunedì) e l’istituzione del limite di velocità di 50km/h, per tutte le categorie di veicoli. L’amministrazione provinciale precisa che per quanto concerne i veicoli leggeri, possono essere utilizzate le strade del centro abitato di Piacenza. Ciò non è possibile per i mezzi pesanti, che devono utilizzare la viabilità extraurbana esistente.