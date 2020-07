Schianto tra due camion in A21, autista in gravi condizioni. Lunghe code lungo la tratta

E’ di un ferito grave il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17.00, lungo l’autostrada A21 e che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Lo scontro, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto all’altezza di Castel San Giovanni, chilometro 142 sud in direzione Piacenza. Ad avere le peggio uno dei due autotrasportatori al volante, trasportato dai soccorsi all’ospedale Guglielmo da Saliceto. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Traffico in tilt.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà