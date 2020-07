Penne nere e guanti: gli alpini ripuliscono l’area industriale di Cà dei Tre

Due tonnellate di rifiuti caricati a forza di braccia e poi spediti per lo smaltimento in discarica. Gli alpini di Castel San Giovanni si sono resi promotori di un altro grande gesto che ha unito concretezza e amore per la propria comunità. Nei giorni scorsi le penne nere hanno indossato guanti e mascherina e hanno deciso di dare una ripulita agli spazi comuni della zona produttiva, quella di Cà dei Tre Dì dove sono insediate diverse aziende del territorio.

