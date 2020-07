Frontale all’ingresso del paese, un’auto finisce nel campo. Due feriti

Incidente frontale a Sarmato nella mattinata di martedì 28 luglio, due auto si sono scontrate all’ingresso del paese e in seguito all’impatto una vettura è finita nel campo adiacente alla carreggiata. Due le persone rimaste ferite ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Da chiarire le cause che hanno portato allo scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà