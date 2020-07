La Valnure piange una giovane vita: addio a Stefano Zanelli, volontario appassionato

Fatale schianto in A1



Era originario di Vimercate, ma la Valnure lo aveva di fatto adottato ed era diventato un punto di riferimento all’interno del gruppo di volontari della Pubblica Assistenza Valnure. Si tratta di Stefano Zanelli, 24enne morto nella mattinata di venerdì 31 luglio in seguito ad uno spaventoso incidente stradale mentre si trovava a bordo di un furgone luno l’autostrada A1, nei pressi di Arezzo. Uno schianto tremendo contro un camion che ha interrotto il suo rientro a casa dopo una trasferta di lavoro, ma soprattutto la vita di un ragazzo descritto da chi lo conosceva come “un giovane appassionato, educato e sempre pronto ad aiutare il prossimo”. Inutile il viaggio in elicottero verso l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena: dopo disperati tentativi di rianimazione, il cuore del 24enne che risiedeva a Grondone di Sotto, nel comune di Ferriere, ha cessato di battere.