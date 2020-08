Contagi a Bobbio, Ausl invita chi avesse frequentato un bar e un agriturismo a fare il tampone

Dopo i casi di Piacenza e Travo, l’Ausl di Piacenza avvisa che a Bobbio, durante l’indagine epidemiologica condotta nei giorni scorsi, sono stati riscontrati alcuni casi positivi al Covid-19. Anche in questo caso le persone colpite dal Coronavirus hanno frequentato alcuni locali della zona. L’azienda sanitaria lancia l’invito a chiunque fosse stato nei seguenti locali nelle date indicate, a contattare il dipartimento di Sanità Pubblica di Piacenza per sottoporsi al tampone di controllo.

ECCO I LOCALI INTERESSATI:

– Bar Pd Caffè di Bobbio nelle giornate tra giovedì 30 luglio e sabato 1 agosto;

– Agriturismo Rocca di Ozzola (Corte Brugnatella) nella serata di sabato 1 agosto (cena);

CONTATTI:

– chiamare domani (sabato 8 agosto) il numero 0523.317830 dalle ore 8 alle 17 o il numero 0523.317930 dalle ore 8 alle 12;

– scrivere una mail con nome e cognome, data di nascita e recapito telefonico a [email protected];

– da lunedì 10 agosto sarà possibile chiamare entrambi i numeri (0523.317930 e 0523.317830) dalle ore 8 alle 18.