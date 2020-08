100×100 in Movimento, Noviello: “La verità sulla Levante verrà a galla”

“Siamo sicuri che la verità verrà a galla”. Queste le parole della presidente di 100×100 in Movimento, Rossella Noviello, in merito al caso della caserma Levante di Piacenza. Riflessione arrivata nel corso dell’ultimo appuntamento di cultura antimafiosa alla biblioteca di strada del Comune di Piacenza, arricchita da filmati sulle stragi mafiose e su quella di Bologna. “A Piacenza c’è poca trasparenza – ha proseguito Noviello – ma confido nel lavoro della autorità per fare piena luce sui diversi casi che ci hanno colpito”.

