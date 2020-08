Dopo gli episodi di violenza, controlli a tappeto alla Farnesiana

Settanta persone identificate, tra cui 14 con precedenti, e 18 veicoli ispezionati. E’ il bilancio dei controlli, effettuati nella mattinata di mercoledì 26 agosto da parte di sei pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia (più una volante della polizia), che hanno interessato il quartiere Farnesiana di Piacenza. Gli agenti hanno concentrato la loro attenzione intorno a via Marinai d’Italia, già teatro nei giorni scorsi di diversi episodi di violenza, dalle tensioni tra un gruppo di giovani e le forze dell’ordine di mercoledì scorso ai frequenti incendi di origine dolosa che terrorizzano il quartiere.

Controlli, a lungo sollecitati dai residenti e dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, voluti dal prefetto e che hanno coinvolto una ventina di agenti. Effettuato anche un sopralluogo in un bar della zona, oltre a un’ispezione nei giardini adiacenti alla Galleria del Sole in via Marinai d’Italia. “Controlli che – fanno sapere dalla questura – saranno intensificati nei prossimi giorni”.