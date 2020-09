Olubra e Club Campagnoli: la 24 ore di tennis raccoglie 3.500 euro

Per la Pubblica Assistenza

Grazie ai partecipanti che hanno partecipato alla 24 ore non stop di tennis organizzata da Tennis Olubra e Tennis Club Campagnoli è stato possibile raccogliere ben 3.500 euro che sono stati donati ai volontari della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta. La 24 ore ha visto impegnati decine di tennisti, suddividi in bianchi e neri, sugli impianti delle due associazioni sportive (a Castel San Giovanni e Creta). Per la cronaca, a vincere sono stati i bianchi.