Alla guida con il cellulare e senza cintura: 33 automobilisti sanzionati

Otto automobilisti sorpresi alla guida con il cellulare, 25 senza cinture di sicurezza e sei auto abbandonate in giro per la città. È il bilancio delle attività di controllo della polizia locale di Castel San Giovanni degli ultimi venti giorni. Tra le infrazioni più ricorrenti ci sono il vizio di guidare con il telefonino e senza cintura allacciata. Cresce in maniera preoccupante anche il fenomeno delle auto abbandonate senza assicurazione.

