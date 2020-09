Camion di pomodori si ribalta alla rotonda di Crocetta. Disagi al traffico

Brutta svista per un camion a rimorchio che, nel percorrere la rotonda di Crocetta nella frazione di San Polo, ha perso il controllo piegandosi sul fianco e perdendo praticamente tutto il suo carico di pomodori, che stava trasportando ad un’azienda conserviera. L’incidente, che fortunatamente non ha causato nessun ferito, ha tuttavia causato più di qualche disagio alla circolazione: a dare man forte alla Polstrada, subito giunta sul posto per regolare il traffico, è intervenuta anche la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero.

