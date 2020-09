“A Piacenza 18 autobus nuovi dal 2021, oltre 70 nei prossimi 15 anni”

Dall’inizio del 2021, sulle strade di Piacenza e provincia circoleranno 18 autobus nuovi di zecca. E nell’arco dei prossimi quindici anni, il nostro territorio potrà contare sul rinnovo totale di 73 pullman. È l’annuncio dell’assessore regionale al trasporto pubblico Andrea Corsini: “Da Piacenza a Rimini, parte un maxi-piano strategico per l’ammodernamento del parco mezzi, con l’immissione di 1.600 nuovi autobus entro il 2035, per un investimento complessivo di 600 milioni di euro”.

Il 92 percento dei nuovi pullman funzionerà a metano, il 4 percento ad alimentazione elettrica e la restante parte a gasolio. “E ovviamente – ha aggiunto l’assessore – questi mezzi garantiranno tutte le misure anti-Covid, come il divisorio per l’autista e il distributore di gel igienizzante”. A fronte delle numerose segnalazioni di autobus sovraffollati durante lo spostamento degli studenti, oltre alle corse aggiuntive comunicate da Tempi Agenzia, Corsini ha rassicurato: “La capienza massima dell’80 percento viene fatta rispettare, gli utenti possono comunque viaggiare seduti o in piedi”.