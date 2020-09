Il primo colpo non gli riesce, il secondo va a segno: ladro porta via circa 400 euro

Ladro specializzato in furto con destrezza tenta il colpo al laboratorio orafo di via Taverna, non ci riesce e riprova alla cooperativa Lupi, riuscendo in questo caso a portare via quanto c’era in cassa: poco meno di 400 euro. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì scorso. Si tratta probabilmente dello stesso individuo che, con l’aiuto di un complice, il giorno prima e con la stessa tecnica era riuscito ad intrufolarsi presso il negozio di telefonia “Catelli” di viale Dante. In quel caso il ladro, scoperto e inseguito da due negozianti, a stento era riuscito a fuggire.

