Ubriaco alla guida, fermato e denunciato. Nel sangue alcol per 2,30 g/l

E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, e la sua auto sequestrata, un uomo di 35 anni nato in Nigeria e residente a Vigolzone che nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre procedeva a zig zag sulla provinciale 28 a Ottavello, nel comune di Rivergaro. L’uomo è stato fermato dal carabinieri della stazione locale impegnati in un servizio di controllo del territorio ed è stato sottoposto all’alcol test. Nel sangue aveva un tasso alcolico di 2,30 g/l, più di quattro volte il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia e il sequestro del veicolo.

