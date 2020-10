In via IV Novembre otto nuovi spazi di sosta per i bus: “Più sicurezza”

Al via da giovedì 1° ottobre i lavori per la realizzazione di otto nuovi spazi di sosta destinati agli autobus in via IV Novembre. Le aree riservate, di fronte al palazzo Cheope e vicino all’ingresso dell’istituto Isii Marconi, saranno fruibili dai mezzi del trasporto pubblico a partire da lunedì 5 ottobre, in contemporanea con l’entrata a regime degli orari scolastici definitivi. L’intervento è proposto in forma sperimentale.

“Nell’ambito del piano generale di potenziamento delle linee del trasporto pubblico, definito in collaborazione Tempi Agenzia – spiega l’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi – si è reso indispensabile questo intervento per garantire la sicurezza degli utenti e per non intralciare la fluidità del traffico, soprattutto negli orari di uscita da scuola, in cui i pullman devono necessariamente sostare per attendere i ragazzi provenienti non solo dagli istituti limitrofi, ma ad esempio anche dal campus di strada Agazzana, con corse in coincidenza”.

DETTAGLI – In particolare, nei pressi dell’ingresso dell’Isii Marconi su via IV Novembre troveranno posto due spazi per autobus extraurbani nella nicchia in cui attualmente sostano le auto, più altri tre posti autobus – nello spazio di nuova tracciatura – con fermata per destinazione Val d’Arda lungo la direttrice di Pontenure. Di fronte a Palazzo Cheope verrà invece realizzato lo spazio di sosta per ulteriori tre autobus extraurbani rispetto a quelli che già vi sostano, sempre diretti in Val d’Arda ma sulla linea di San Giorgio. Restano invariate, sulla carreggiata Nord di via IV Novembre (lato parcheggio e pista ciclabile), le distinte fermate destinate ai mezzi pubblici per la Val Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone e la Val Luretta, così come la fermata per le linee urbane sulla carreggiata Sud (prima dell’incrocio con via Tononi) e i posteggi per i taxi di fronte a palazzo Cheope.

NESSUNA RIPERCUSSIONE VIABILISTICA – Contestualmente, verrà rimodulata in base alle nuove esigenze la segnaletica orizzontale nel tratto di via IV Novembre interessato dalle modifiche, ma non ci saranno variazioni per quanto riguarda la circolazione stradale, con il mantenimento di tutte le possibilità di svolta nelle vie trasversali e nel parcheggio stesso del Cheope.