Tumore al seno: il Farnese si tinge di rosa a sostegno della campagna di Airc

Anche il Comune di Piacenza aderisce alla campagna di “Nastro Rosa” di Airc, per la sensibilizzazione sulla prevenzione nella lotta contro il tumore al seno, in linea con l’iniziativa internazionale “Breast Cancer Awareness Month”, che vede il mese di ottobre dedicato a questo tema in tutto il mondo.

Sarà Palazzo Farnese, nella serata di oggi, giovedì 1° ottobre, a illuminarsi di rosa, in segno di adesione e sostegno al fondamentale impegno dell’Associazione italiana per la Ricerca sul cancro. Per diffondere ulteriormente l’iniziativa, le immagini dei monumenti di tutta Italia in questa speciale tonalità rosa possono essere condivise sui social network con l’hashtag #NastroRosaAIRC.