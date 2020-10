Tumore al seno, crollo delle diagnosi nel 2020. “Non abbiate paura a farvi controllare”

“Dolce come la prevenzione” è il titolo della campagna di ottobre, mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, presentata il 5 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di Piacenza. Quest’anno, grazie a un’idea dell’imprenditore Valter Bulla, saranno in vendita confezioni di cioccolatini realizzati da Bardini di Piacenza. Fondamentale, per la riuscita dell’iniziativa, è stato l’apporto di sponsor che hanno creduto e sostenuto il progetto. Il ricavato sarà interamente devoluto ad “Armonia”, associazione che da anni, sul territorio piacentino, combatte a favore delle donne, colpite da cancro al seno. Purtroppo l’epidemia da Coronavirus ha rallentato la diagnostica al Centro Salute Donna di piazzale Milano, durante i mesi di pandemia, e molte donne, ancora oggi, rinunciano ai “controlli”, spaventate dalla possibilità di contrarre il virus. “Niente di più sbagliato – sottolinea Dante Palli direttore della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza – molte donne sono a casa in questo momento con un tumore e non lo sanno. La prevenzione resta la prima e fondamentale arma per intervenire con tempestività. Il cancro alla mammella è purtroppo ancora una delle prime cause di morte per una donna”. Il Centro Salute Donna ogni anno diagnostica oltre 400 tumori mentre nel 2020 c’è stato un calo importante di diagnosi.

Il direttore del centro Stefania Calza rassicura tutte le donne: “La struttura è sicura, sono state assunte tutte le procedure di sicurezza. Purtroppo la provincia di Piacenza è, in regione, quella con la percentuale di più bassa di adesione agli screening. Abbiamo bisogno più che mai di rilanciare questo messaggio”.

“Dobbiamo fare i controlli sempre e le donne non devono aver paura di recarsi al centro. È più facile contagiarsi con una cena tra amici che non recandosi in una struttura sanitaria. La prevenzione salva la vita – spiega Romina Cattivelli, presidente di Armonia