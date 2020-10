Con due anni di ritardo rispetto a quanto prospettato inizialmente, sono finalmente partiti i lavori per la costruzione del sottopasso alla stazione dei treni di Castel San Giovanni. Il sottopasso ferroviario, tra le altre cose, oltre a rendere sicuro l’attraversamento dei binari per i passeggeri dei treni, rappresenterà l’ultimo tassello mancante per il completamento del percorso ciclopedonale della logistica. Nel frattempo Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato di aver avviato la progettazione del cavalcaferrovia che consentirà di eliminare il passaggio a livello di Fontana Pradosa.

