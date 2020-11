Tumore al seno, dai “cioccolatini piacentini” 10mila euro per la lotta

La prevenzione del tumore al seno può contare su un nuovo contributo di circa diecimila euro. Ammonta a tanto, infatti, il ricavato totale dell’iniziativa “Dolce come la prevenzione” – ideata dal commerciante Valter Bulla – lanciata nel territorio piacentino durante il mese di ottobre, dedicato alla lotta contro il cancro alla mammella.

Quest’anno la campagna di sensibilizzazione si è svolta attraverso la vendita di confezioni di cioccolatini realizzati da Bardini di Piacenza, con il sostegno di diversi sponsor. I fondi raccolti sono stati devoluti ad “Armonia”, l’associazione che da anni affianca le donne colpite da tumore al seno. L’altro giorno, un importante tassello di solidarietà è stato aggiunto da Cantine Valtidone e Iren, che hanno acquistato oltre 300 scatole di dolcetti.

Nell’occasione, il dottor Dante Palli – direttore della breast unit dell’Ausl – ha rilanciato l’appello a “recarsi al Centro salute donna di piazzale Milano per eseguire la mammografia”, nonostante la paura per il Covid che – per forza di cose – ha rallentato la diagnostica.