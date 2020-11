Stefano riabbraccia la moglie tornata a casa: “Ha bisogno di riposo”

“Ora Carla è qui con me, è tornata a casa, ma il tempo va veloce, servono le cure, lei ha tanto bisogno di riposare”. E’ l’alpino Stefano a parlare, l’uomo che domenica scorsa, seduto nel cortile dell’ospedale di Castel San Giovanni, aveva suonato la fisarmonica per la moglie ricoverata. Un gesto d’amore che ha fatto il giro del mondo, ripreso da varie testate internazionali.

Ora Stefano ringrazia tanto per le attenzioni, lo fa no stop da 120 ore di popolarità, e ringrazia gentilmente, così come ha fatto con chi lo chiamava chiedendogli dall’altra parte del globo “Are you Bozzini? Veteran army?”, per strappargli un’intervista. Ma l’alpino è un alpino, poche chiacchiere: fa spallucce della notorietà, di chi lo ha invitato in ogni genere di salotto televisivo o addirittura di chi gli ha proposto di incidere un cd.

