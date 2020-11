Mercato, da domani sospesa la partecipazione degli spuntisti

Sarà operativa da domani, sabato 21 novembre, l’ordinanza comunale che dispone – per l’intero periodo di vigenza delle restrizioni legate alla collocazione dell’Emilia Romagna in fascia arancione – la sospensione delle operazioni di spunta per il mercato bisettimanale in centro storico.

Per ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica, potranno quindi presentarsi in piazza Duomo e piazza Cavalli, nelle giornate del mercoledì e sabato, unicamente gli operatori titolari di regolare concessione, mentre non potranno essere ammesse le sostituzioni da parte degli spuntisti.

Il provvedimento, adottato in data odierna dall’amministrazione e riguardante il solo mercato del centro storico, resterà in vigore sino a quando il territorio regionale, in base alle disposizioni governative, potrà rientrare in una classificazione migliorativa, rispetto a quella attuale, per quanto concerne l’emergenza sanitaria.