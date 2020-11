In pensione, il medico Donato Capuano ora presta servizio agli anziani

Solo pochi giorni fa aveva smesso il camice da medico per la pensione, ma Donato Capuano, ex direttore dell’ospedale di Bobbio, non ha resistito. Appena gli è stato offerto di ritornare a fare il suo mestiere ha detto subito sì e ha ripreso servizio tra gli anziani della casa protetta Albesani di Castel San Giovanni. “Spero di poter essere utile” dice.

