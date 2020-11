“Ripristinare il cartello di Piacenza Nord”, il sindaco scrive al governo

“Ho scritto al governo per sollecitare il ripristino della cartellonista che indica Piacenza Nord al posto di Basso Lodigiano”. Così il sindaco Patrizia Barbieri – durante la seduta odierna del consiglio comunale – ha comunicato di aver inviato una lettera alle istituzioni nazionali per chiedere di considerare la risoluzione approvata un anno fa a palazzo Mercanti. La richiesta formale è stata inoltrata nella giornata di oggi. Il primo cittadino ne ha dato atto in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Antonio Levoni (Liberali).

