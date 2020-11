Anche il Piacenza Calcio scende in campo contro la violenza sulle donne

Anche il Piace scende in campo in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne in programma domani, 25 novembre, con una doppia iniziativa.

La prima, #QueiLividiCheNonPassano, è realizzata in sinergia con la casa di riposo San Giuseppe di Piacenza. Alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri, del presidente biancorosso Roberto Pighi e del presidente del Comitato Etico, Mario Chitti, sono state consegnate ad alcuni ospiti della struttura le magliette rappresentative dell’iniziativa, che saranno indossate anche dai calciatori biancorossi. Un progetto pensato insieme agli anziani della casa di riposo per poter condividere un messaggio importante con il pieno supporto della società biancorossa.

Inoltre, in occasione della sfida esterna di domani contro la Giana Erminio, i giocatori di entrambe le squadre (aderendo alla campagna di sensibilizzazione nazionale #Unrossoallaviolenza) scenderanno sul terreno di gioco con un segno rosso sul viso.