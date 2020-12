Cena all’hotel, 13 multati dalla polizia. Nessuna denuncia

Sono tredici le persone sanzionate dalle forze dell’ordine in seguito alla cena organizzata all’Euro Hotel in barba alle regole anti-Covid. Lo comunica la questura di Piacenza, spiegando che “i cittadini non erano ospiti pernottanti, quindi non potevano cenare nella struttura di via Colombo”.

Sabato scorso, due volanti erano intervenute intorno alle 22 trovando a tavola una decina di commensali, tutti residenti nella nostra provincia. Qualche giorno fa, tra l’altro, l’Euro Hotel era stato indicato dall’Ausl come centro-quarantena per l’emergenza da Coronavirus.