Rubano le chiavi di casa dall’auto e svaligiano l’appartamento

Una coppia di Castelvetro si è recata in un centro commerciale per fare spese e i ladri ne hanno approfittano per rubare le chiavi di casa lasciate sull’auto parcheggiata all’esterno. In questo modo sono riusciti ad aprire la porta di casa dei piacentini, sventrando la cassaforte e saccheggiando una pistola a tamburo e una pistola semiautomatica (regolarmente acquistate e detenute dal padrone di casa), oltre a 500 euro in contanti e gioielli per diverse migliaia di euro.

E’ accaduto l’altro giorno. Il fatto ricorda molto da vicino a quanto accaduto ad un’altra coppia di piacentini residenti nella zona della Corneliana.

Quando la coppia ha fatto ritorno presso al propria abitazione non ha potuto far altro che chiamare il 112 e sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Monticelli.