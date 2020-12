Quarto diventa caso nazionale: questa mattina le telecamere di Rai e Mediaset

Ha destato molta curiosità anche a livello nazionale la vicenda di Quarto, località suddivisa in tre comuni e che dunque, in epoca di restrizioni anti-Covid, rappresenta caso limite in vista del 25 e 26 dicembre quando sarà imposto il divieto di circolazione tra comuni. Con la popolazione suddivisa tra i comuni di Piacenza, Podenzano e Gossolengo, oggi anche le telecamere di alcune trasmissioni televisive nazionali sono comparse nella frazione per alcuni collegamenti con Mattino 5, Agorà e La Vita in diretta. Presente anche Andrea Balestrieri, sindaco del comune che vanta il maggior numero di residenti all’interno della frazione.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà