Scontro tra auto in via Emilia Parmense, un ferito e traffico rallentato

Scontro fra due automobili in via Emilia Parmense oggi, 12 dicembre. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Uno degli automobilisti è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta un’autoambulanza del 118 i cui infermieri hanno prestato le prime cure al ferito che è stato poi portato all’ospedale Guglielmo da Saliceto, dove è stato sottoposto alle medicazioni del caso. Fortunatamente le condizioni dell’automobilista non hanno suscitato preoccupazione fra i medici. Illeso il guidatore dell’altra macchina coinvolta nell’incidente. La polizia locale ha anche provveduto a deviare il traffico su una sola corsia per consentire l’intervento dei soccorsi.

