Primo giorno dell’anno: nel Piacentino due sanzioni anti-Covid. Zero multe per i botti

Tra piazze e strade semi-deserte, anche ieri – nel primo giorno dell’anno – i controlli delle forze dell’ordine non si sono fermati. Nell’ambito della prevenzione anti-Covid, nel Piacentino, il 1° gennaio le pattuglie hanno controllato 47 persone, di cui 2 sanzionate, oltre a 19 esercizi commerciali senza riscontrare irregolarità. L’attività è stata svolta come concordato nell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Per quanto riguarda i botti e i fuochi d’artificio accesi nella notte di Capodanno, nonostante il divieto emanato dal Comune di Piacenza, in città la polizia municipale non ha comminato sanzioni.