Auto del medico bloccata dalla neve: i vicini “armati di pala” accorrono in aiuto

Un medico dell’ospedale di Piacenza, in procinto di recarsi al lavoro, è rimasto bloccato dall’abbondante nevicata dello scorso lunedì. Impossibilitato ad utilizzare la sua auto, ha segnato il disguido al suo gruppo di vicinato su WhatSapp. Immediatamente, una squadra di 14 spalatori è accorsa in suo aiuto e nel giro di breve tempo lo scivolo d’accesso al box dove era riposta la sua auto è stato liberato dalla Neve. E’ accaduto a Diara di Rivergaro dove il medico abita. “C’ è stato un grande spirito di solidarietà. Sono quelle cose che ti fanno capire che vale sempre la pena fermarsi un momento per dare una mano agli altri” ha commentato ieri il dottor Antonio Manucra. “Ognuno di noi può trovarsi in difficoltà. Lo spirito di gruppo fa sempre bene e fa ancora più bene di questi tempi”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà