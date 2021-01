Ponte Lenzino, si prova a riavviare il cantiere dopo il maltempo

Oggi gli operai provano a ritornare sul cantiere del ponte provvisorio a Lenzino, per tentare di proseguire i lavori. Un cantiere sfortunato, nato già tra le polemiche il 24 novembre (con partenza effettiva il primo dicembre), poi fermato per l’abbondante nevicata una prima volta, e ancora una seconda, per forza, il 23 dicembre. I lavori proseguono a singhiozzi, per un’ondata di neve pesante e anche pericolosa: “Il 2020 è stato davvero un anno da dimenticare – spiega la barista Chiara Macellari – oggi riapro, soprattutto per garantire il servizio per gli operai. Avrebbero dovuto lavorare anche durante le festività natalizie, e invece la neve ci ha fatto l’ennesimo sgambetto”.

Da Roma, intanto, viene confermato che a breve – si dice a giorni – dovrebbe iniziare l’iter parlamentare per la nomina del commissario della statale 45.