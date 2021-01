Violento incidente tra auto e furgone a Ziano: ferita una donna

In via Roma

E’ di una donna ferita il bilancio del violento incidente avvenuto poco dopo le 16.00 di questo pomeriggio, 29 gennaio, a Ziano. Lungo via Roma, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e un piccolo furgone si sono scontrati. Ad avere la peggio la donna a bordo dell’auto, che ha rimediato qualche ferita giudicata non grave dai sanitari, accorsi sul posto assieme ai vigili del fuoco. La polizia ha computo i rilievi del caso.