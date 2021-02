Ziano, da lunedì prossimo l’ufficio postale tornerà a pieno regime

Come auspicato dai cittadini del paese con tanto di raccolta firme, da lunedì 15 febbraio l’ufficio postale di Ziano tornerà a funzionare a pieno regime. Sarà quindi aperto anche al giovedì e al sabato, cosa che non avveniva da quando la scorsa primavera l’apertura al pubblico era stata ridotta a soli quattro giorni causa covid. “Da lunedì 15 febbraio – si legge in una nota ufficiale di Poste Italiane – nell’ottica del graduale ripristino dell’ampliamento dell’operatività degli uffici postali, la sede di Ziano tornerà disponibile secondo i consueti orari pre-covid, come già comunicato al sindaco nei giorni scorsi”.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ IN EDICOLA