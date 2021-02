Tentano il furto in gioielleria, le picconate svegliano un residente e il colpo va a monte

Sorpresi mentre tentavano di fare irruzione all’interno di una gioielleria a colpi di piccone, due ladri, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio, hanno visto andare a monte il loro piano grazie all’intervento di un residente che li ha messi in fuga.

E’ accaduto in via Calzolai intorno alle 23.00: i malviventi, a picconate, hanno iniziato a colpire il muro di un locale adiacente alla gioielleria. Il rumore ha insospettito un cittadino che è sceso in strada e, dopo aver individuato il luogo esatto da dove provenissero i colpi, si è avvicinato trovandosi di fronte due uomini comunque già in fuga.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitate volanti di polizia e gli uomini di Metronotte Piacenza: sono in corso le indagini da parte della questura per cercare di risalire all’identità dei ladri.

Nel marzo del 2017, la gioielleria subì un ingente furto e anche allora fu operato un foro, in quel caso nel soffitto del locale al di sotto dell’esercizio e furono sottratti gioielli per un valore di circa 15mila euro.