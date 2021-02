Ferriere, pronto il restyling per piazza ex municipio e piazza della Repubblica

Entro la fine del 2021 l’amministrazione comunale di Ferriere intende effettuare una sistemazione di piazza ex municipio e piazza della Repubblica, aree che necessitano di manutenzione perché siano pienamente fruibili. Si tratta infatti di zone frequentate ed utilizzate per iniziative e mercati.

I lavori saranno finanziati dalla Regione per oltre 160mila euro, cui il Comune comparteciperà con 38mila euro: riguarderanno il rifacimento della pavimentazione e l’abbattimento delle ultime barriere architettoniche per consentire a carrozzine e sedie a rotelle di potervi accedere. Verrà uniformata la pavimentazione anche in piazza Repubblica. Verrà posizionato anche l’arredo urbano, con fioriere e panchine. L’amministrazione comunale sta in questi giorni valutando le tempistiche di realizzazione. L’intenzione sarebbe quella rendere fruibili le piazze per l’estate, ma per evitare di avere eventualmente un cantiere aperto nei mesi estivi, l’intervento potrebbe slittare a settembre prossimo.