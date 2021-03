Stefano, scomparso e mai tornato a casa. La mamma: “Non lasciatemi sola”

Stefano potrebbe essere finito in balia di una “psicosetta” con un altro ragazzo di Sassuolo scomparso da casa lo scorso 5 dicembre. Lo ha affermato in un’intervista a Libertà Natascia Barilli, madre del ragazzo allontanatosi misteriosamente da casa lo scorso 8 febbraio. Da quel giorno non ha più dato notizie di sé.

Andando via – come ci ha raccontato la madre – ha però portato con sé la sua biancheria intima, un dizionario tedesco, patente, carta d’identità, tessera sanitaria, le schede di computer e cellulare. Ha cancellato tutti i contenuti dei suoi profili. “Come se avesse voluto nascondere o tutelare i suoi contatti degli ultimi mesi”.

“Chiedo che le istituzioni non mi lascino sola – ha detto Natascia -. La scomparsa di un figlio è la cosa più terribile che possa capitare ad una donna”.

